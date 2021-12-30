За сутки на Николаевщине выявили 140 новых случаев COVID-19, выздоровели 237, а умерли 10 пациентов

На 30 декабря в Николаевской области выявлено 140 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской областной государственной адмнистрации.

По состоянию на 30.12.2021 из всех 115 204 (+140) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

– Николаев – 68 507 (+65); – Первомайск – 6 631 (+15); – Южноукраинск – 3 697 (+7); – Вознесенск – 2 626 (+1); – Очаков – 1 843; – на других территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за минувшие сутки зарегистрировано 52 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 2989 (+5) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 237, всего – 108 965.

Умерло всего от последствий COVID-19 – 3 272, в сутки – 10.

Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 30.12.2021 на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 553 человека, больных на COVID-19 или с подозрением, из них:

в заведениях первой волны: - в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 42 больных; - городская больница №3 Николаева – 65 больных и 21 человек с подозрением; - городская больница №5 Николаева – 40 больных и 11 человек с подозрением; - Николаевская областная детская клиническая больница – 16 больных и 19 человек с подозрением; - Первомайская центральная районная больница – 30 больных; - Вознесенская городская многопрофильная больница – 50 больных; в заведениях второй волны: - Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 20 больных; - Новоодесская многопрофильная больница – 29 больных; - Очаковская многопрофильная больница – 15 больных; - Баштанская многопрофильная больница – 10 больных и 3 человека с подозрением; - Доманевская многопрофильная больница – 8 больных и 5 человек с подозрением; - многопрофильная больница Веснянского, Нечаянского, Радсадовского сельских советов – 13 больных; - Новобугская центральная районная больница – 34 больных и 4 человека с подозрением; - Южноукраинская городская многопрофильная больница – 33 больных и 1 человек с подозрением; - Снигиревская городская больница – 9 больных; - городская детская больница №2 Николаева – 2 больных и 23 человека с подозрением; - городская больница №1 Николаева – 46 больных; - роддом №1 Николаева – 3 больных и 1 человек с подозрением.

По состоянию на 30.12.2021 по Николаевской области определены следующие признаки эпидемической опасности:

– уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 (количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней) – 180,87 (при допустимом менее 75,0); – загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 31,91% (при допустимом не более 65%); – количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 581,03 (при допустимом не менее 300 на 100 тысяч населения); – количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 32,44 (при допустимом не более 60 на 100 тысяч населения); – коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) – 10,71% (при допустимом не более 20%); – уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних семи дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом – -17,92% (при допустимом не более 50%).

Загруженность кроватей на 30.12.2021 в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 32,61%.