За сутки на Николаевщине выявили 140 новых случаев COVID-19, выздоровели 237, а умерли 10 пациентов

На 30 декабря в Николаевской области выявлено 140 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской областной государственной адмнистрации.
По состоянию на 30.12.2021 из всех 115 204 (+140) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
– Николаев – 68 507 (+65);
– Первомайск – 6 631 (+15);
– Южноукраинск – 3 697 (+7);
– Вознесенск – 2 626 (+1);
– Очаков – 1 843;
– на других территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за минувшие сутки зарегистрировано 52 случая коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 2989 (+5) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.
Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 237, всего – 108 965.
Умерло всего от последствий COVID-19 – 3 272, в сутки – 10.
Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 30.12.2021 на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 553 человека, больных на COVID-19 или с подозрением, из них:
- в заведениях первой волны:
- в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 42 больных;
- городская больница №3 Николаева – 65 больных и 21 человек с подозрением;
- городская больница №5 Николаева – 40 больных и 11 человек с подозрением;
- Николаевская областная детская клиническая больница – 16 больных и 19 человек с подозрением;
- Первомайская центральная районная больница – 30 больных;
- Вознесенская городская многопрофильная больница – 50 больных;
- в заведениях второй волны:
- Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 20 больных;
- Новоодесская многопрофильная больница – 29 больных;
- Очаковская многопрофильная больница – 15 больных;
- Баштанская многопрофильная больница – 10 больных и 3 человека с подозрением;
- Доманевская многопрофильная больница – 8 больных и 5 человек с подозрением;
- многопрофильная больница Веснянского, Нечаянского, Радсадовского сельских советов – 13 больных;
- Новобугская центральная районная больница – 34 больных и 4 человека с подозрением;
- Южноукраинская городская многопрофильная больница – 33 больных и 1 человек с подозрением;
- Снигиревская городская больница – 9 больных;
- городская детская больница №2 Николаева – 2 больных и 23 человека с подозрением;
- городская больница №1 Николаева – 46 больных;
- роддом №1 Николаева – 3 больных и 1 человек с подозрением.
По состоянию на 30.12.2021 по Николаевской области определены следующие признаки эпидемической опасности:
– уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 (количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней) – 180,87 (при допустимом менее 75,0);
– загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 31,91% (при допустимом не более 65%);
– количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 581,03 (при допустимом не менее 300 на 100 тысяч населения);
– количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 32,44 (при допустимом не более 60 на 100 тысяч населения);
– коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) – 10,71% (при допустимом не более 20%);
– уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних семи дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом – -17,92% (при допустимом не более 50%).
Загруженность кроватей на 30.12.2021 в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 32,61%.