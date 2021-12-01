В Белом доме анонсировали разговор Байдена и Зеленского

В Белом доме заявили, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден проведут разговор по телефону в ближайшее время.

Об этом сообщает издание «Голос Америки» со ссылкой на высокопоставленного чиновника Совета национальной безопасности США.

«Можно ожидать, что президент Байден и Зеленский будут оставаться на тесной связи. У нас нет точной даты звонка, но скоро они снова пообщаются. Думаю, оба президента считают, что существует подлинная ценность непосредственного взаимодействия лидера с лидером. Что мы находимся в момент кризиса, учитывая скопления войск России, и чтобы адресовать эту проблему и попытаться найти путь деэскалации, потребуется высокий уровень взаимодействия», - говорится в сообщении.

В американской администрации пообещали, что они руководствуются принципом «ничего об Украине без Украины» в принятии решений и переговорах с третьими сторонами.

Прежде всего, тема обсуждений Зеленского и Байдена будет касаться скопления российских войск на границе и дипломатических путей войны на Донбассе.

Информация о возможном звонке Зеленского и Байдена появилась на фоне новости о том, что Байден проведет телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным 30 декабря.

Напомним, что президент США Джо Байден в четверг, 30 декабря, проведет телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным по его просьбе.