По всей Украине объявлено штормовое предупреждение – на Николаевщине ожидается сильный гололед

В Украине в четверг, 30 декабря, ожидается сильный гололед на дорогах. Объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает ГСЧС.

В Запорожской области – гололед (I уровень опасности, желтый); в отдельных районах Николаевской и Донецкой областей ожидается сильный гололед (II уровень опасностей, оранжевый).

В Киевской области также на дорогах гололедица.

На высокогорье восточной части Закарпатской области сохраняется значительная снеговинная опасность (III уровень).

Спасатели предупреждают, что непогода может привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Напомним, что в Николаевской области 28-29 декабря наблюдалась непогода. Из-за дождя при низкой температуре образовалась гололедица, что значительно усложняло движение автомобилей и пешеходов. По городу падали деревья, а электротранспорт переставал работать из-за порывов контактных сетей в следствие обледенения.