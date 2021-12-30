«Действия властей расцениваю как пытки и способ лишения права на жизнь», - Денисова возмущена, что Саакашвили из госпиталя перевели в тюрьму

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова возмутилась тому, что экс-президента Грузии Михаила Саакашвили ночью 30 декабря перевели в тюрьму города Рустави из военного госпиталя, где он проходил реабилитацию после голодовки.

Об этом она написала в Facebook.

«Поражает цинизм, как это было сделано. Больного Михеила против свободы вывезли ночью без предупреждения адвокатов. Состояние его здоровья критическое и вызывает беспокойство: после трех гипертонических кризов он чувствует себя крайне тяжело, несколько дней до этого не поднимался с постели. В полном объеме нужной медицинской помощи ему так и не было предоставлено и не назначено нового врача, а решение о стратегии лечения принималось медиками разных профилей», - заявила она.

Она отметила, что перевозка в таком состоянии Михеила Саакашвили обратно в пенитенциарное учреждение является нарушением статьи 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, положение которой обязывает больных заключенных, нуждающихся в услугах специалиста, переводить в особые учреждения или же в гражданские больницы.

К тому же, неоказание медицинской помощи противоречит гарантированным нормам статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

«Такие действия грузинских властей расцениваю как пытки и способ лишения гражданина Украины Михеила Саакашвили права на жизнь, что является нарушением статей 6, 7, 9, 14, 18 Международного пакта о гражданских и политических правах, ратифицированного Грузией в 2002 году», - добавила Людмила Денисова.

Омбудсмен обратилась к Народному защитнику Грузии Нино Ломджарии с просьбой посетить Михеила Саакашвили в пенитенциарном учреждении Рустави с целью проверки соблюдения его прав и свобод, в том числе при вывозе из больницы.

Также она попросила посла Украины в Грузии обеспечить предоставление консульской помощи Михеилу Саакашвили.

«Призываю иностранные государства и международные организации решительно осудить действия должностных лиц Республики Грузия, нарушающих права гражданина Украины Михеила Саакашвили и потребовать от грузинских властей восстановить его права», - подытожила она.

Напомним, 18 ноября, на 49-й день голодовки, Саакашвили потерял сознание в больнице Глданской тюрьмы, после чего был переведен в реанимацию. В администрации пенитенциарного учреждения заявили, что состояние пациента удалось стабилизировать.

Группа врачей пришла к выводу, что в результате продолжительной голодовки у Саакашвили развилась энцефалопатия вернике – неврологическое расстройство, характеризующееся поражением головного мозга в результате дефицита тиамина. Медики призвали незамедлительно перевести Саакашвили в многопрофильный госпиталь с большим опытом работы, указав на риски для жизни пациента. Минюст Грузии согласился этапировать Саакашвили в Гори. 20 ноября экс-президента Грузии перевели в военный госпиталь города Гори.

Саакашвили после значительного ухудшения здоровья прекратил голодовку. Он также требовал, чтобы его дело рассматривали на специальном суде, к которому будет доверие у всех участников процесса.