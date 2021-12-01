На Николаевщине браконьер выловил 165 карасей и заплатит за это более 260 тысяч гривен

В среду, 29 декабря, Николаевский рыбоохранный патруль совместно с Одесским пограничным отрядом, обнаружили грубое нарушение Правил любительского и спортивного рыболовства.

Об этом сообщает Николаевский рыбоохранный патруль.

Инцидент произошел в акватории Днепро-Бугского лимана, близ села Днепровского, которое находится в пределах Куцурубской территориальной громады Николаевской области.

Местный житель с помощью 6 мысиновых рыболовных сеток, являющихся запрещенным орудием ловли, и резиновой лодки осуществлял незаконный отлов водных биоресурсов. Таким образом нарушитель добыл почти 80 кг карася серебристого, в количестве – 165 экземпляров. В отношении нарушителя составлен протокол по части 4 статьи 85 КУоАП.

Государственными инспекторами Николаевского рыбоохранного патруля произведен расчет ущерба, причиненного в результате незаконного добычи водных биоресурсов в общей сумме 260 тысяч 865 гривен.

«С целью привлечения виновных к ответственности согласно действующему законодательству материалы переданы в суд», - комментирует начальник управления Евгений Мищенко

Расчет выполнен согласно «Такс для исчисления размера возмещения ущерба, причиненного вследствие незаконного добывания (уборки) или уничтожения гражданами Украины, иностранными гражданами и лицами без гражданства ценных видов рыб, водных беспозвоночных и водных растений в рыбохозяйственных водных объектах Украины».

Напомним, что на Николаевщине браконьер выловил 10 щук и трех раков – по обновленной таксе ущерб составил 44,6 тысячи гривен.