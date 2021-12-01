Во Львовской области несовершеннолетний парень на BMW протаранил маршрутку – есть пострадавшие

29 декабря на улице Львовской в городе Червоноград Львовской области 17-летний водитель BMW не справился с управлением, в результате чего произошло ДТП, в котором пострадали два человека.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Львовской области.

«Водитель автомобиля «БМВ», 17-летний местный житель, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом «БАЗ», которым управлял 43-летний житель Сокаля. Кроме того, установлено, что водитель легковушки никогда не получал водительского удостоверения», - говорится в сообщении.

Полиция сообщает, что в результате аварии водитель BMW и 41-летняя пассажирка автобуса, местная жительница, получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

По факту аварии следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, которое грозит виновнику ДТП, - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, как 26 октября в Харькове 16-летний водитель Infiniti на огромной скорости врезался в Chevrolet – от автомобилей осталась груда обломков. 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti с тяжелыми травмами были доставлены в больницу. Позже в сети появилось видео из салона Infiniti, которым управлял 16-летний парень, где видно, как он разгоняется до 200 километров.