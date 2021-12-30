Николаевские спасатели вытащили Suzuki из кювета

В четверг, 30 декабря, в Николаевской области водитель автомобиля Suzuki Vitara съехал в кювет и не смог самостоятельно выехать, на помощь ему пришли спасатели.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Сообщение от водителя автомобиля поступило в 10:04 на спецлинию 101. На место прибыло отделение 14-й государственной пожарно-спасательной части 4-го государственного пожарно-спасательного отряда.

С помощью буксировочного троса на автомобиле повышенной проходимости спасатели вытащили транспортное средство на ровную дорогу и тот продолжил движение.

Напомним, что на Николаевщине спасатели помогли водителям грузовика и «скорой» преодолеть скользкие дороги.