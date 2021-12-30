В Николаевской области во время пожара погиб 74-летний мужчина – причиной трагедии могла стать неосторожность при курении

В четверг, 30 октября, на Николаевщине произошел пожар в жилом доме, в следствии которой погиб мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Николаевской области.

«В 08:31 на спецлинию 101 поступило сообщение о пожаре жилого дома по ул. Асфальтный с. Солдатское Бугское сельское территориальное общество Вознесенского района. Об этом спасателям сообщил сосед, увидевший дым», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место прибыл очередной караул 12 государственной пожарно-спасательной части 4 государственного пожарно-спасательного отряда. Установлено, что в помещении горит матрас и бытовые вещи, из-за чего образовалось плотное задымление. Во время разведки пожарные обнаружили в комнате тело мужчины 1947 года рождения.

В 08:57 пожар локализован и в 09:05 ликвидирован на площади 3 квадратных метра, его вызвало курение в доме.

От ГСЧС на месте работала 1 единица техники и 4 спасателя. Дополнительно привлекались сотрудники полиции.

Напомним, как ранее на Николаевщине из-за неосторожности при курении погиб мужчина.