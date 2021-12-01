На Львовщине «неравнодушные горожане» вывесили на дерево в лесу минометную мину вместо того, чтобы сообщить о находке спасателям

Во Львовской области в лесу возле села обнаружили вино на дереве минометную мину времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает ГСЧС .

«Неужели почти 80 лет, со времен Второй мировой, эта минометная мина провисела на дереве никем не замеченная? Это тем более удивительно, потому что находилась она буквально в паре сотен метров жилых домов села Гримайловка Золочевского района», - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что «мина не выросла на дереве, как плод, и не висит там с начала войны, а ее туда заботливо повесили неравнодушные граждане, которые считают, что при обнаружении взрывоопасных предметов это единственный правильный выход».

Сообщается, что мину обезвредили пиротехники.

В ГСЧС призывали граждан осторожничать с боеприпасами в целом и времен Второй мировой войны в частности, и в случае их обнаружения немедленно сообщать по номеру «101».

Напомним, на Николаевщине в дренажном канале нашли 28 снарядов времен Второй мировой.