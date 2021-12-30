В Казахстане полностью отменили смертную казнь, самым суровым наказанием остается пожизненное заключение

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Изменения касаются 17 статей Уголовного кодекса Казахстана: оттуда убрали наказание в виде смертной казни. Теперь самым строгим наказанием в стране будет пожизненное заключение.

Тем людям, которых уже приговорили к смертной казни, заменят наказание на пожизненное лишение свободы.

Сначала в Казахстане хотели разрешить смертную казнь во время военного положения как наказание по четырем статьям: развязывание и ведение агрессивной войны; использование оружия массового поражения; нарушение законов и обычаев войны, а именно за убийство пленных и гражданских; геноцид.

Однако впоследствии Токаев поддержал правозащитников в том, что смертную казнь нужно отменить полностью. Законопроект пересмотрели и уже измененный документ 23 декабря приняла Верхняя палата парламента Казахстана.

Отметим, что с момента провозглашения независимости Казахстана в 1991 году в стране было исполнено 536 смертных приговоров.

Известно, такой приговор продолжают применять в Китае, США, Иране и т.д. Единственной страной на постсоветском пространстве, где разрешена смертная казнь, может остаться Беларусь. В России и Таджикистане действует мораторий.

Напомним, в Шотландии посмертно помилуют 4 тысячи женщин, которых в 16-18 веках казнили за колдовство