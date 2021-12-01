Украинец получил 18 доз COVID-вакцины ради «вознаграждения»

Украинец вакцинировался от коронавируса 18 раз - якобы ради вознаграждения, обещанного врачом.

Об этом сообщают Секретные материалы на телеканале 2+2 в четверг, 30 декабря.

Алексей Сукач сделал все существующие вакцины в Украине, потому что врач якобы обещала ему бесплатное питание и пребывание в больнице Харькова.

Журналисты позвонили медику, которая якобы хотела улучшить рейтинг в медицинском сервисе Helsi такими махинациями. По ее словам, она впервые об этом слышит.

При этом в системе Helsi есть все данные, там действительно можно найти 18 записей о вакцинации мужчины. На днях он хотел сделать еще одну прививку в Мукачево, однако ему отказали - там он сказал медикам, что ему обещали «вознаграждение». За 20 вакцин врач якобы могла дать «талончик» на пребывание в больнице.

На момент выхода выпуска мужчина сделал уже 18 вакцин.

Напомним, как в Виннице среди вакцинированных разыграли автомобиль, в акции победил сын судьи.