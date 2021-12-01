Слетел в кювет и застряли в сугробе: В Николаевской области спасатели во время непогоды помогли вытащить несколько автомобилей

В четверг, 30 декабря, николаевские спасатели оказывали помощь водителям, чьи машины застряли в снежных сугробах.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Николаевской области.

Так, в 13:30 на спецлинию 101 поступило сообщение о том, что при движении по трассе Т 15-13 «Нечаяне – Очаков» за пределами с. Ивановка в результате сложных погодных условий в кювете съехал автомобиль KIA Ceratto.

В свою очередь спасатели с помощью буксировочного троса вытащили транспортное средство и водитель смог продолжить движение.

«Тем временем к спасателям уже звонил по телефону другой водитель, который тоже попал в ловушку. Грузовой автомобиль VOLVO FX «застрял» в снежном заносе на трассе М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» вблизи поворота на автодорогу Т-15-13», - говорится в сообщении.

Спасатели также помогли водителю отбуксировать автомобиль со съезда и тот направился дальше.

В 15:13 в Вознесенском районе возле с. Федоровка на заснеженной дороге застряла «скорая», которая направлялась на вызов. Очередное отделение государственной пожарно-спасательной части 4 государственного пожарно-спасательного отряда отбуксировали автомобиль медиков на проезжую часть.

«Специалисты ГСЧС в очередной раз напоминают! В связи со сложными погодными условиями будьте осторожны и по возможности избегайте путешествий за пределы города. В случае выезда укомплектуйте автомобиль всем необходимым. В экстренных ситуациях звоните в Службу спасения по номеру 101!», - напомнили в ведомстве.

Напомним, как ранее на Николаевщине спасатели доставили домой семью с маленькими детьми, чей автомобиль застрял на полевой дороге.