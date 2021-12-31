За сутки на Николаевщине выявили 167 новых случаев COVID-19, выздоровели 232, а умерли 3 пациента

На 31 декабря в Николаевской области выявлено 167 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской областной государственной адмнистрации.

По состоянию на 31.12.2021 из всех 115371 (+167) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

– Николаев – 68566 (+59); – Первомайск – 6649 (+18); – Южноукраинск – 3698 (+1); – Вознесенск – 2627 (+1); – Очаков – 1844 (+1). – на других территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за минувшие сутки зарегистрировано 87 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 2992 (+3) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 232, всего – 109197.

Умерло всего от последствий COVID-19 – 3275, в сутки – 3.

Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 31.12.2021 на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 516 человек, больных на COVID-19 или с подозрением, из них:

в заведениях первой волны:

- в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 36 больных;

- городская больница №3 г. Николаева – 65 больных и 23 человека с подозрением;

- городская больница №5 г. Николаева – 42 больных и 4 человека с подозрением;

- Николаевская областная детская клиническая больница – 17 больных и 20 человек с подозрением;

- Первомайская центральная районная больница – 33 больных;

- Вознесенская городская многопрофильная больница – 49 больных;

в заведениях второй волны:

- Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 19 больных;

- Новоодесская многопрофильная больница – 31 больной;

- Очаковская многопрофильная больница – 13 больных;

- Баштанская многопрофильная больница – 8 больных и 2 человека с подозрением;

- Доманевская многопрофильная больница – 8 больных и 3 человека с подозрением;

- многопрофильная больница Веснянской, Нечаянской, Радсадовской СР – 9 больных;

- Новобугская центральная районная больница – 34 больных и 7 человек с подозрением;

- Южноукраинская городская многопрофильная больница – 22 больных и 1 человек с подозрением;

- Снегиревская городская больница – 10 больных;

- городская детская больница №2 г.Николаева – 1 больной и 12 человек с подозрением;

- городская больница №1 г. Николаева – 43 больных;

- роддом №1 г.Николаева – 4 больных.

По состоянию на 31.12.2021 по Николаевской области определены следующие признаки эпидемической опасности:

– уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 (количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней) – 167,13 (при допустимом менее 75,0); – загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 29,54% (при допустимом не более 65%); – количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 550,98 (при допустимом не менее 300 на 100 тысяч населения); – количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 31,83 (при допустимом не более 60 на 100 тысяч населения); – коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) – 10,70% (при допустимом не более 20%); – уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних семи дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом – -20,22%(при допустимом не более 50%).

Загруженность кроватей на 30.12.2021 в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 30,42 %.