Боевики уже трижды нарушали режим тишины на Донбассе, обстреляв Причепиловку и Крымское

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

В сторону Причепиловки боевики дважды открывали огонь из минометов 82 калибра и артиллерии 122 калибра; неподалеку от Крымского стреляли из минометов 82-го калибра, гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди украинских военных нет. В штабе отметили, что украинские бойцы стреляли в ответ, но не использовали запрещенное оружие.

По состоянию на 7:00 31 декабря нарушений «тишины» не зафиксировали.

Ранее сообщалось, что на заседании ТКГ пришли к соглашению об усилении режима перемирия на Донбассе во время новогодних и рождественских праздников.