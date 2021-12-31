В Одессе с 1 января использованные новогодние елки будут менять на сладости

С 1 января 2022 года в Одессе заработают специальные площадки, на которых можно будет оставить новогоднюю елку в обмен на сладости.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Пункты приема будут работать согласно следующему графику:

- 1 января с 14:00 до 15:00, - со 2 января - с 09:00 до 16:00 в рабочие дни, по выходным - с 09:00 до 15:00.

«Каждый, кто принесет елку на специально обустроенную площадку, получит сладкий подарок», - заявили в горсовете.

Также там добавили, что все собранные хвойные деревья пойдут на переработку и в качестве удобрения будут использованы работниками коммунального предприятии «Горзелентрест».

Напомним, как в двух районах Николаева чиновники вместе с полицией проверили точки продажи елок – составлено 4 админпротокола.