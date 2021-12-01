Губернатор Ким назначил исполняющую обязанности главы николаевской «инфекционки» - ее уже представили в больнице

Фото: Instagram Ярославы Студзинской Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким подписал распоряжение о назначении исполняющего обязанности главы КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний».

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в управлении здравоохранения Николаевской облгосадминистрации.

Распоряжение было подписано 20 декабря.

Новой временной руководительницей назначили Студзинскую Ярославу Васильевну. В пятницу, 31 декабря, ее представили в медучреждении. На встрече присутствовал заместитель главы ОГА Юрий Гранатуров, глава управления здравоохранения Максим Безносенко и юрист управления.

Студзинскую назначили на два месяца, как полагается по закону. Позже будет проведен конкурс на должность главы КНП.

Отметим, Ярослава Студзинская окончила Запорожский государственный медицинский университет, с 2011 года работает в Больнице скорой медицинской помощи Николаева, работала в токсико-терапетическом отделении.

Напомним, 21 декабря Николаевский областной совет уволил Федорову с должности директора «инфекционки». Депутаты приняли решение по результатам официальной проверки Министерства здравоохранения Украины, которая обнаружила многочисленные и систематические нарушения. Также депутаты Николаевского областного совета от «Нашего края» исключили Светлану Федорову из фракции. Позже она отозвала заявление о сложении с себя депутатских полномочий.

25 декабря стало известно, что в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» не завершили процедуру увольнения Светланы Федоровой с должности директора и отказались выдать соответствующие документы представителям Николаевской ОГА.