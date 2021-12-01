В Баштанке сотрудник Службы судебной охраны спас провалившегося под лед мальчика

В Баштанке Сотрудник Службы судебной охраны Николаевской области Андрей Беляев спас ребенка, который провалился под лед.

Об этом сообщается на Facebook-странице охраны.

Происшествие произошло во вторник, 30 декабря, когда Андрей возвращался домой с работы.

«Возвращаясь со службы, Андрей Беляев проходил мимо пруда в центре города Баштанка, где на льду играли трое мальчиков. Через несколько минут он услышал громкий треск и детские крики. Не теряя времени, охранник бросился на помощь. Поясной ремень форменной одежды в мгновение оказался «спасательным» – лежа на льду сотрудник бросил ремень мальчику. Андрей помог мальчику добраться из ледяной ловушки и вытащил его на берег», - говорится в сообщении.

Выяснив, что с мальчиком все хорошо он провел его в направлении дома.

Напомним, как школьник из Первомайска, спасший зимой провалившегося под лед ребенка, стал самым молодым лауреатом Всеукраинской акции «Герой-спасатель года» 2021.