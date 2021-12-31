Около 10 тысяч украинцев встретят Новый год в поездах

АО «Укрзалізниця» сообщила о том, что в пятницу, 31 декабря, в их поездках 10 тысяч украинцев будут встречать Новый год. Кроме того, в компании добавили, что в этом году на пиковые даты зимних перевозок продажи билетов выросли на 20% по сравнению с прошлым годом.

Об этом пишет пресс-службы «УЗ».

«В новогоднюю ночь около 10 тысяч пассажиров будут путешествовать в 86 поездах АО «Укрзалізниця». Всего на период массовых новогодних и рождественских праздников было назначено 17 дополнительных пассажирских поездов. Еще двоим поездам продлен маршрут и четырем увеличена периодичность курсирования», - говорится в сообщении.

Также в «УЗ» проинформировали о том, что продажи билетов увеличились на 20% по сравнению с сезоном 2020/2021 на пиковые даты зимних перевозок: 29, 30 декабря 2021 года и 2, 8, 9 января 2022 года.

Значительный рост пассажиропотока фиксируется именно до железнодорожных станций, находящихся вблизи курортов Украинских Карпат: Татаров (Буковель), Ворохта, Яремче и Ясиня.

Напомним, как «Укрзалізниця» с 12 декабря запустила дополнительные поезда к горнолыжным курортам, в том числе из Николаева.