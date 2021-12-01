В Харьковской области водители не пропускали «скорую» с ребенком в тяжелом состоянии

В городе Балаклея Харьковской области водители не пропускали машину скорой с включенными мигалками, в которой находился ребенок в тяжелом состоянии.

Об этом рассказали в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, опубликовав соответствующее видео.

Как сообщается, инцидент произошел в четверг, 30 декабря, когда бригада медиков везла в больницу 11-летнего ребенка с аппендицитом.

На обнародованных кадрах видно, что несмотря на множество возможностей взять вправо и пропустить скорую, водители упорно игнорировали сигналами, которые она подавала.

Напомним, как ранее в Киеве патрульные помогли расчистить дорогу для «скорой», которая везла маленького мальчика с ожогами.