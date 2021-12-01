В Николаеве горел автомобиль Ford – причины возникновения огня уточняются

В Николаеве 31 декабря, в центре города, горел автомобиль Ford Fusion.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы.

Пожар возник около 14:00, на Артиллерийской, возле дома владельца автомобиля. Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям прибыли на место и в течение нескольких минут потушили авто.

Машина получила механические повреждения – сгорел моторный отсек, электропроводка, лобовое стекло, передние фары и крышка капота.

Причины пожара уточняются.

Напомним, в Николаеве ночью 29 декабря горел внедорожник Mitsubishi Pajero Sport. Позже выяснилось, что внедорожник принадлежит заместителю начальника локомотивного депо «Николаев» Сергею Ганчо.