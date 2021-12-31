Глава МИД Германии не поддержала поставки оружия Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не поддерживает поставки оружия Украине.

Об этом она сказала в интервью DPA, текст которого опубликован на сайте МИД Германии.

Как известно, Эстония планирует передать Украине ракеты Javelin и гаубицы, однако необходимо получить разрешение от ряда стран, в том числе и от Германии.

— Страны G7 и Европейский Союз очень четко дали понять, что дальнейшее военное обострение на украинской границе и, главным образом, нарушение международного права и нарушение суверенитета Украины будут иметь огромные политические и экономические последствия для России. Если мы озвучим все наши варианты для действий, тогда мы будем иметь длинный перечень. Однако наш приоритет сейчас - это предотвращение дальнейшего обострения. Этого можно достичь только с помощью дипломатии в «нормандском формате» и с помощью Совета НАТО-Россия и в рамках ОБСЕ, — подчеркнула Бербок.

На уточняющий вопрос, отвергает ли немецкое правительство идею поставки какого-либо вооружения для Украины, Бербок подчеркнула, что «дальнейшее военное обострение не принесет Украине большей безопасности».

Напомним, Байден одобрил оборонный бюджет США, который предусматривает $300 миллионов помощи для Украины.