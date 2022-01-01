СПЕЦТЕМА: Пандемия коронавируса закончится в 2022 году, – глава ВОЗ Гебрейесус

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно расло количество больных коронавирусом. Однако в декабре динамика заболеваний снизилась, а области из «красной» зоны перешли в «желтую».

Тем временем ученые заявили об еще более опасном штамме «Омикрон». В январе-феврале 2022 года из-за нового штамма ученые прогнозируют новую вспышку эпидемии.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения.

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17:45 Если все страны мира будут бороться с распространением коронавируса, то пандемия закончится в 2022 году. Об этом заявил в новогоднем обращении глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, передает BBC. Он призвал мировых лидеров отказаться от "узкого национализма" и накопления вакцин, которые, по его мнению, мешают борьбе с пандемией. «Узкий национализм и накопление вакцин некоторыми странами подорвали справедливость и создали идеальные условия для появления штамма «Омикрон», и чем дольше сохраняется неравенство, тем выше риск эволюции вируса, которую мы не можем предотвратить или предвидеть. Если мы покончим с неравенством, мы покончим с пандемией», - убежден Гебрейесус. 12:30 По состоянию на 1 января 2022 года все области Украины находятся в «желтой» зоне адаптивного карантина из-за распространения коронавируса. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины. «Желтым» является также Киев. В целом уровень заболеваемости по стране составляет 179 на 100 тысяч населения, при этом определен показатель – это 75 на 100 тыс. человек. 09:30 В Украине зафиксировали более 5 тысяч новых случаев коронавируса и 190 смертей за сутки. Больше всего новых заражений в Киеве и Львовской области.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.