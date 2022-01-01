В Николаеве торговцы бросили непроданные сосны на улице, оставив после себя мусор

В субботу, 1 января, в Николаеве на остановке площади Победы возле супермаркета «АТБ» торговцы хвойных деревьев, которые перед новым годом за них требовали от 300 гривен и выше, оставили после себя мусор и гору ненужных сосен.

Соответствующие фото опубликованы в одной из николаевских Facebook-групп.

Кроме брошенных деревьев, на земле также находятся имеются ветки от хвойных деревьев, рядом лежат различные коробки, веревки и мешки.

Напомним, как в Одессе с 1 января использованные новогодние елки будут менять на сладости.