В Николаеве во время пожара гаража погиб мужчина

31 декабря в 18:37 Службе спасения сообщили, что на территории автогаражного кооператива «Звездный» по улице Спортивная в Николаеве произошел пожар.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Известно, что пожар на площади 10 квадратных метров ликвидировали в течение 22 минут.

Во время проведения разведки в помещении гаража спасатели обнаружили тело мужчины. Причина пожара устанавливается.

«От ГСЧС работало 12 человек и три единицы техники. Дополнительно на месте работали сотрудники полиции и работники скорой помощи», - говорится в сообщении.

Напомним, как на Николаевщине спасатели потушили пожар в гараже.