В Казахстане в новогоднюю ночь сгорела елка на центральной площади города, жители фотографировались на фоне

В казахстанском городе Тараз в новогоднюю ночь загорелась елка на центральной площади.

Об этом сообщил в Instagram департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбыльской области.

Искусственная елка по неизвестной причине начала пылать 1 января в 00:06 по местному времени. Прибывшие спасатели потушили пожар уже к 00:20, никто не пострадал.

Горожане во время тушения елки делали селфи и выкладывали фото и видео в соцсети.

Напомним, как в том году в Киеве «зажгли» новогоднюю ёлку – во время открытия пиротехника подожгла гирлянду.