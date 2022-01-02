СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки выявили 1,9 тысяч новых случаев коронавируса

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02.01.2022 10:11

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина.

С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.

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10:11 За сутки 1 января в Украине зафиксировано 1 863 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 108, медработников – 12), сообщили в Минздраве.

Также за минувшие сутки: госпитализированы – 0 человек; летальных исходов – 98; выздоровели – 2 259 человек.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 674 538 человек; выздоровели – 3 477 188 человек; летальных исходов – 96 187; проведено ПЦР-тестов – 16 816 266.

1 и 2 января пункты и центры вакцинации населения против COVID-19 в Украине закрыты. В другие дни – будут работать по обычному расписанию.

С начала вакцинальной кампании привито 14 713 311 человек, из них получили первую дозу – 14 713 309 человек, получили две дозы – 13 734 741 человек, получили дополнительную дозу – 4 063 человека, бустерную дозу – 5 452 человека. В общей сложности проведено 28 457 565 прививок.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины:

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3674538

1863

96187

98

3477188

2259

101163

265,6

м. Київ

333189

277

8210

11

314278

231

10701

360,9

Вінницька

112581

76

3122

9

104253

157

5206

338,2

Волинська

103872

36

2183

1

100103

45

1586

154,0

Дніпропетровська

242327

66

8846

5

229838

84

3643

115,1

Донецька

168085

16

5109

1

159818

97

3158

168,2

Житомирська

140744

127

3254

2

134864

12

2626

218,2

Закарпатська

88130

76

2383

8

79371

233

6376

509,0

Запорізька

182397

48

5275

6

175322

13

1800

107,1

Івано-Франківська

127709

103

3105

2

120205

71

4399

322,2

Київська

185769

85

4671

1

175382

120

5716

320,8

Кіровоградська

33160

45

1525

0

29345

50

2290

246,7

Луганська

59821

6

2208

1

56414

0

1199

178,3

Львівська

220566

115

6001

7

207949

330

6616

263,9

Миколаївська

115539

48

3287

6

109410

0

2842

254,7

Одеська

240505

75

5580

10

224614

0

10311

434,4

Полтавська

140484

100

3741

3

131579

72

5164

373,8

Рівненська

127636

54

2272

3

123787

9

1577

137,0

Сумська

131218

74

2834

1

125794

181

2590

243,6

Тернопільська

107725

110

2120

1

102776

162

2829

273,1

Харківська

243437

90

6372

11

230874

212

6191

233,7

Херсонська

78828

1

2687

2

75166

0

975

95,2

Хмельницька

146999

72

3332

3

139925

53

3742

299,2

Черкаська

129214

40

2622

0

120997

83

5595

471,4

Чернівецька

119527

42

3010

4

115278

44

1239

137,7

Чернігівська

95076

81

2438

0

89846

0

2792

283,1

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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