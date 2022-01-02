СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки выявили 1,9 тысяч новых случаев коронавируса

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно растет количество больных коронавирусом.
Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина.
С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.
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10:11 За сутки 1 января в Украине зафиксировано 1 863 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 108, медработников – 12), сообщили в Минздраве.
Также за минувшие сутки: госпитализированы – 0 человек; летальных исходов – 98; выздоровели – 2 259 человек.
За все время пандемии в Украине: заболело – 3 674 538 человек; выздоровели – 3 477 188 человек; летальных исходов – 96 187; проведено ПЦР-тестов – 16 816 266.
1 и 2 января пункты и центры вакцинации населения против COVID-19 в Украине закрыты. В другие дни – будут работать по обычному расписанию.
С начала вакцинальной кампании привито 14 713 311 человек, из них получили первую дозу – 14 713 309 человек, получили две дозы – 13 734 741 человек, получили дополнительную дозу – 4 063 человека, бустерную дозу – 5 452 человека. В общей сложности проведено 28 457 565 прививок.
Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины:
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3674538
|
1863
|
96187
|
98
|
3477188
|
2259
|
101163
|
265,6
|
м. Київ
|
333189
|
277
|
8210
|
11
|
314278
|
231
|
10701
|
360,9
|
Вінницька
|
112581
|
76
|
3122
|
9
|
104253
|
157
|
5206
|
338,2
|
Волинська
|
103872
|
36
|
2183
|
1
|
100103
|
45
|
1586
|
154,0
|
Дніпропетровська
|
242327
|
66
|
8846
|
5
|
229838
|
84
|
3643
|
115,1
|
Донецька
|
168085
|
16
|
5109
|
1
|
159818
|
97
|
3158
|
168,2
|
Житомирська
|
140744
|
127
|
3254
|
2
|
134864
|
12
|
2626
|
218,2
|
Закарпатська
|
88130
|
76
|
2383
|
8
|
79371
|
233
|
6376
|
509,0
|
Запорізька
|
182397
|
48
|
5275
|
6
|
175322
|
13
|
1800
|
107,1
|
Івано-Франківська
|
127709
|
103
|
3105
|
2
|
120205
|
71
|
4399
|
322,2
|
Київська
|
185769
|
85
|
4671
|
1
|
175382
|
120
|
5716
|
320,8
|
Кіровоградська
|
33160
|
45
|
1525
|
0
|
29345
|
50
|
2290
|
246,7
|
Луганська
|
59821
|
6
|
2208
|
1
|
56414
|
0
|
1199
|
178,3
|
Львівська
|
220566
|
115
|
6001
|
7
|
207949
|
330
|
6616
|
263,9
|
Миколаївська
|
115539
|
48
|
3287
|
6
|
109410
|
0
|
2842
|
254,7
|
Одеська
|
240505
|
75
|
5580
|
10
|
224614
|
0
|
10311
|
434,4
|
Полтавська
|
140484
|
100
|
3741
|
3
|
131579
|
72
|
5164
|
373,8
|
Рівненська
|
127636
|
54
|
2272
|
3
|
123787
|
9
|
1577
|
137,0
|
Сумська
|
131218
|
74
|
2834
|
1
|
125794
|
181
|
2590
|
243,6
|
Тернопільська
|
107725
|
110
|
2120
|
1
|
102776
|
162
|
2829
|
273,1
|
Харківська
|
243437
|
90
|
6372
|
11
|
230874
|
212
|
6191
|
233,7
|
Херсонська
|
78828
|
1
|
2687
|
2
|
75166
|
0
|
975
|
95,2
|
Хмельницька
|
146999
|
72
|
3332
|
3
|
139925
|
53
|
3742
|
299,2
|
Черкаська
|
129214
|
40
|
2622
|
0
|
120997
|
83
|
5595
|
471,4
|
Чернівецька
|
119527
|
42
|
3010
|
4
|
115278
|
44
|
1239
|
137,7
|
Чернігівська
|
95076
|
81
|
2438
|
0
|
89846
|
0
|
2792
|
283,1
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.