СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки выявили 1,9 тысяч новых случаев коронавируса

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина.

С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.

Информация постоянно обновляется...

10:11 За сутки 1 января в Украине зафиксировано 1 863 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 108, медработников – 12), сообщили в Минздраве.

Также за минувшие сутки: госпитализированы – 0 человек; летальных исходов – 98; выздоровели – 2 259 человек.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 674 538 человек; выздоровели – 3 477 188 человек; летальных исходов – 96 187; проведено ПЦР-тестов – 16 816 266.

1 и 2 января пункты и центры вакцинации населения против COVID-19 в Украине закрыты. В другие дни – будут работать по обычному расписанию.

С начала вакцинальной кампании привито 14 713 311 человек, из них получили первую дозу – 14 713 309 человек, получили две дозы – 13 734 741 человек, получили дополнительную дозу – 4 063 человека, бустерную дозу – 5 452 человека. В общей сложности проведено 28 457 565 прививок.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины:

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали Активні хворі всього за добу всього за добу всього за добу Всього на 100 тис. нас. Україна 3674538 1863 96187 98 3477188 2259 101163 265,6 м. Київ 333189 277 8210 11 314278 231 10701 360,9 Вінницька 112581 76 3122 9 104253 157 5206 338,2 Волинська 103872 36 2183 1 100103 45 1586 154,0 Дніпропетровська 242327 66 8846 5 229838 84 3643 115,1 Донецька 168085 16 5109 1 159818 97 3158 168,2 Житомирська 140744 127 3254 2 134864 12 2626 218,2 Закарпатська 88130 76 2383 8 79371 233 6376 509,0 Запорізька 182397 48 5275 6 175322 13 1800 107,1 Івано-Франківська 127709 103 3105 2 120205 71 4399 322,2 Київська 185769 85 4671 1 175382 120 5716 320,8 Кіровоградська 33160 45 1525 0 29345 50 2290 246,7 Луганська 59821 6 2208 1 56414 0 1199 178,3 Львівська 220566 115 6001 7 207949 330 6616 263,9 Миколаївська 115539 48 3287 6 109410 0 2842 254,7 Одеська 240505 75 5580 10 224614 0 10311 434,4 Полтавська 140484 100 3741 3 131579 72 5164 373,8 Рівненська 127636 54 2272 3 123787 9 1577 137,0 Сумська 131218 74 2834 1 125794 181 2590 243,6 Тернопільська 107725 110 2120 1 102776 162 2829 273,1 Харківська 243437 90 6372 11 230874 212 6191 233,7 Херсонська 78828 1 2687 2 75166 0 975 95,2 Хмельницька 146999 72 3332 3 139925 53 3742 299,2 Черкаська 129214 40 2622 0 120997 83 5595 471,4 Чернівецька 119527 42 3010 4 115278 44 1239 137,7 Чернігівська 95076 81 2438 0 89846 0 2792 283,1

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.