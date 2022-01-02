За сутки в Николаевской области выявили 48 новых случаев COVID-19, шестеро больных умерли

На 2 января в Николаевской области выявлено 48 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.

По состоянию на 02.01.2022 из всех 115 539 (+48) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

– на других территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 18 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 0, всего – 109 410.

Умерло всего от последствий COVID-19 – 3 287, в сутки – 6.

По состоянию на 01.01.2022 на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области находилось 460 человек, больных COVID-19 или с подозрением, из них:

в заведениях первой волны:

- в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 33 больных;

- городская больница №3 Николаева – 57 больных и 17 человек с подозрением;

- городская больница №5 Николаева – 40 больных и 3 человека с подозрением;

- Николаевская областная детская клиническая больница – 11 больных и 17 человек с подозрением;

- Первомайская центральная районная больница – 32 больных;

- Вознесенская городская многопрофильная больница – 45 больных;

в заведениях второй волны:

- Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 15 больных;

- Новоодесская многопрофильная больница – 24 больных;

- Очаковская многопрофильная больница – 12 больных;

- Баштанская многопрофильная больница – 8 больных и 2 человека с подозрением;

- Доманевская многопрофильная больница – 4 больных и 2 человека с подозрением;

- многопрофильная больница Веснянского, Нечаянского, Радсадовского сельских советов – 5 больных и 1 человек с подозрением;

- Новобугская центральная районная больница – 32 больных и 4 человека с подозрением;

- Южноукраинская городская многопрофильная больница – 22 больных;

- Снигиревская городская больница – 6 больных;

- городская детская больница №2 Николаева – 23 человека с подозрением;

- городская больница №1 Николаева – 42 больных;

- роддом №1 Николаева – 3 больных.