На Николаевщине водитель бросил свою машину на железнодорожных путях – автомобиль вытащили спасатели

В Николаевской области спасатели отбуксировали автомобиль с железнодорожных путей.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

1 января в 21:03 на спецлинию 101 от сотрудников полиции поступило сообщение о том, что на колеи в районе села Станционное Новобугского городской территориальной громады находится автомобиль Chery Elara и это может препятствовать движению железнодорожного транспорта. Водителя на месте происшествия не было.

Дежурное отделение 20-й государственной пожарно-спасательной части 3-го государственного пожарно-спасательного отряда с помощью лебедки на специальном автомобиле отбуксировали транспортное средство на участок вне пути.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются правоохранительными органами.

Напомним, как в селе на Николаевщине водитель легковушки заехал на железнодорожные рельсы и застрял.