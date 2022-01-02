На Николаевщине произошло семь пожаров – в одном из случаев погиб человек

В Николаевской области за прошедшие сутки зарегистрировано семь пожаров, преимущественно в жилом секторе.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Отдельного внимания заслуживает пожар, который произошел по улице Жовтневая в пгт Александровка Вознесенского района. Сообщение о его возникновении поступило спасателям в 17:10.

На место выехали отделение Александровского поста Вознесенского отряда местной пожарной охраны и дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части 4-го государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Во время разведки в комнате дома обнаружено тело погибшей женщины. В 17:32 пожар локализован и в 17:50 ликвидирован на площади три квадратных метра, его причина устанавливается.

Подразделениями Главного управления обеспечено оперативное реагирование на все сообщения, которые поступали на спецлинию 101. От огня спасены шесть жилых домов, гараж и неэксплуатируемое здание.

От ГСЧС привлекались 7 единиц техники и 28 спасателей.

Напомним, как в Николаеве во время пожара гаража погиб мужчина.