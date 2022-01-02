В Запорожье нетрезвые мужчины неправильно установили салют – один из зарядов попал девушке в лицо

В Запорожье на Хортице фейерверк попал девушке в лицо. Пострадавшей прямо на месте оказали первую помощь правоохранители.

О происшествии сообщается в паблике «Ridne Zp» в Instagram.

Несчастный случай произошел 1 января вечером на Кургане Единства, где отдыхали люди в новогодний праздник.

Указывается, что двое пьяных мужчин прямо на общественной локации на кургане решили запускать салют, но конструкцию должным образом не закрепили, и она упала. Из-за чего залпы фейерверка стали разноситься не вверх, а хаотично в сторону людей вокруг.

«Как итог: попадание одного заряда в лицо девушке», - говорится в публикации.

В областном центре экстренной помощи и медицины катастроф сообщили еще о трех случаях травм от взрыва пиротехнических средств. Пострадали - парень 13 лет и мужчины 40 и 55 лет. Известно, что подросток высыпал содержимое петарды и поджег его. Парень получил многочисленные ожоги. После оказания медицинской помощи пострадавших госпитализировали.

Напомним, что в Каменском во время празднования фейерверки стали разлетаться прямо в толпе людей.