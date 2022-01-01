Полиция разыскивает пропавшего без вести николаевца

Полиция разыскивает николаевца Анисимова Виктора Владимировича 1988 года рождения.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Мужчина 1 января ушел из дома по улице Крылова и до настоящего времени не вернулся. Его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 166 см, худощавого телосложения.

Был одет в черную дубленку и шапку, резиновые сапоги, спортивные штаны серого цвета.

У мужчины есть расстройства здоровья.