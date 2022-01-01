Полиция разыскивает пропавшего без вести николаевца

Полиция разыскивает николаевца Анисимова Виктора Владимировича 1988 года рождения.
Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Николаевской области.
Мужчина 1 января ушел из дома по улице Крылова и до настоящего времени не вернулся. Его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 166 см, худощавого телосложения.
Был одет в черную дубленку и шапку, резиновые сапоги, спортивные штаны серого цвета.
У мужчины есть расстройства здоровья.
«Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение мужчины или предоставить другую полезную информацию, сообщить в Николаевское районное управление по адресу: г. Николаев, ул. Белая, 44, тел. (0512) 53-13-31, (0512) 40-94-89, 102», – говорится в сообщении.