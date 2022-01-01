В Николаеве ночью BMW после столкновения с Hyundai влетел в дерево – погибли два человека

В Николаеве ночью 3 января произошло смертельное ДТП с участием автомобилей BMW и Hyundai.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Автомобили столкнулись примерно в 00:32 на улице Генерала Карпенко. После столкновения транспортных средств BMW въехал в дерево.

В результате аварии 38-летний водитель и 32-летняя пассажирка BMW от полученных телесных повреждений погибли на месте происшествия, еще одна пассажирка этого же авто, женщина 38-ми лет, была доставлена ​​в больницу.

Водитель и пассажир Hyundai не пострадали.

Следователи квалифицировали событие по признакам части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими гибель нескольких человек»).

«В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины происшествия. Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, зафиксировавших указанную автоаварию, обратиться по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 12 или по телефонам 063-426-23-32, 102», – говорится в сообщении.

Напомним, как в Николаеве ночью ночью 26 октября на улице Генерала Карпенко столкнулись Audi и BMW. В этой аварии один человек погиб, пятеро пострадали. Позже суд отправил в СИЗО николаевского таксиста за это пьяное ДТП с одним погибшим и несколькими пострадавшими. Также выяснилось, что ранее он не раз нарушал ПДД.