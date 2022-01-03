СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки выявили 1,8 тысяч новых случаев COVID-19, выздоровели 2,5 тысячи человек

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина.

С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.

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10:17 За сутки 2 января в Украине зафиксировано 1 804 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 97, медработников – 24), сообщили в Минздраве.

Также за прошедшие сутки: госпитализированы – 1 168 человек; летальных исходов – 114; выздоровели – 2 537 человек.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 676 342 человека; выздоровели – 3 479 725 человек; летальных исходов – 96 301; проведено ПЦР-тестов – 16 824 014.

С начала вакцинальной кампании привито 14 713 311 человек, из них получили первую дозу – 14 713 309 человек, получили две дозы – 13 734 741 человек, получили дополнительную дозу – 4 063 человека, бустерную дозу – 5 452 человека. В общей сложности проведено 28 457 565 прививок.

1 и 2 января пункты и центры вакцинации населения против COVID-19 в Украине закрыты. В другие дни – будут работать по обычному расписанию. Узнать график работы и записаться на прививку можно здесь vaccination.covid19.gov.ua/list или через контакт-центр Минздрава 0 800 60 20 19.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины:

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали Активні хворі всього за добу всього за добу всього за добу Всього на 100 тис. нас. Україна 3676342 1804 96301 114 3479725 2537 100316 263,4 м. Київ 333721 532 8217 7 314705 427 10799 364,2 Вінницька 112636 55 3129 7 104394 141 5113 332,2 Волинська 103902 30 2186 3 100137 34 1579 153,3 Дніпропетровська 242419 92 8850 4 229994 156 3575 113,0 Донецька 168151 66 5114 5 159928 110 3109 165,5 Житомирська 140762 18 3256 2 134879 15 2627 218,3 Закарпатська 88181 51 2392 9 79559 188 6230 497,3 Запорізька 182427 30 5290 15 175435 113 1702 101,3 Івано-Франківська 127769 60 3106 1 120284 79 4379 320,7 Київська 185880 111 4672 1 175426 44 5782 324,5 Кіровоградська 33207 47 1533 8 29417 72 2257 243,1 Луганська 59825 4 2211 3 56414 0 1200 178,5 Львівська 220678 112 6014 13 208200 251 6464 257,9 Миколаївська 115565 26 3288 1 109508 98 2769 248,2 Одеська 240569 64 5580 0 224632 18 10357 436,3 Полтавська 140588 104 3748 7 131645 66 5195 376,1 Рівненська 127655 19 2274 2 123809 22 1572 136,5 Сумська 131255 37 2835 1 125847 53 2573 242,0 Тернопільська 107804 79 2125 5 102880 104 2799 270,2 Харківська 243509 72 6381 9 231185 311 5943 224,3 Херсонська 78867 39 2688 1 75166 0 1013 98,9 Хмельницька 147019 20 3334 2 139975 50 3710 296,6 Черкаська 129270 56 2626 4 121122 125 5522 465,3 Чернівецька 119586 59 3014 4 115338 60 1234 137,1 Чернігівська 95097 21 2438 0 89846 0 2813 285,2

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.