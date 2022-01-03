СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки выявили 1,8 тысяч новых случаев COVID-19, выздоровели 2,5 тысячи человек

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно растет количество больных коронавирусом.
Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина.
С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.
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10:17 За сутки 2 января в Украине зафиксировано 1 804 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 97, медработников – 24), сообщили в Минздраве.
Также за прошедшие сутки: госпитализированы – 1 168 человек; летальных исходов – 114; выздоровели – 2 537 человек.
За все время пандемии в Украине: заболело – 3 676 342 человека; выздоровели – 3 479 725 человек; летальных исходов – 96 301; проведено ПЦР-тестов – 16 824 014.
С начала вакцинальной кампании привито 14 713 311 человек, из них получили первую дозу – 14 713 309 человек, получили две дозы – 13 734 741 человек, получили дополнительную дозу – 4 063 человека, бустерную дозу – 5 452 человека. В общей сложности проведено 28 457 565 прививок.
1 и 2 января пункты и центры вакцинации населения против COVID-19 в Украине закрыты. В другие дни – будут работать по обычному расписанию. Узнать график работы и записаться на прививку можно здесь vaccination.covid19.gov.ua/list или через контакт-центр Минздрава 0 800 60 20 19.
Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины:
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3676342
|
1804
|
96301
|
114
|
3479725
|
2537
|
100316
|
263,4
|
м. Київ
|
333721
|
532
|
8217
|
7
|
314705
|
427
|
10799
|
364,2
|
Вінницька
|
112636
|
55
|
3129
|
7
|
104394
|
141
|
5113
|
332,2
|
Волинська
|
103902
|
30
|
2186
|
3
|
100137
|
34
|
1579
|
153,3
|
Дніпропетровська
|
242419
|
92
|
8850
|
4
|
229994
|
156
|
3575
|
113,0
|
Донецька
|
168151
|
66
|
5114
|
5
|
159928
|
110
|
3109
|
165,5
|
Житомирська
|
140762
|
18
|
3256
|
2
|
134879
|
15
|
2627
|
218,3
|
Закарпатська
|
88181
|
51
|
2392
|
9
|
79559
|
188
|
6230
|
497,3
|
Запорізька
|
182427
|
30
|
5290
|
15
|
175435
|
113
|
1702
|
101,3
|
Івано-Франківська
|
127769
|
60
|
3106
|
1
|
120284
|
79
|
4379
|
320,7
|
Київська
|
185880
|
111
|
4672
|
1
|
175426
|
44
|
5782
|
324,5
|
Кіровоградська
|
33207
|
47
|
1533
|
8
|
29417
|
72
|
2257
|
243,1
|
Луганська
|
59825
|
4
|
2211
|
3
|
56414
|
0
|
1200
|
178,5
|
Львівська
|
220678
|
112
|
6014
|
13
|
208200
|
251
|
6464
|
257,9
|
Миколаївська
|
115565
|
26
|
3288
|
1
|
109508
|
98
|
2769
|
248,2
|
Одеська
|
240569
|
64
|
5580
|
0
|
224632
|
18
|
10357
|
436,3
|
Полтавська
|
140588
|
104
|
3748
|
7
|
131645
|
66
|
5195
|
376,1
|
Рівненська
|
127655
|
19
|
2274
|
2
|
123809
|
22
|
1572
|
136,5
|
Сумська
|
131255
|
37
|
2835
|
1
|
125847
|
53
|
2573
|
242,0
|
Тернопільська
|
107804
|
79
|
2125
|
5
|
102880
|
104
|
2799
|
270,2
|
Харківська
|
243509
|
72
|
6381
|
9
|
231185
|
311
|
5943
|
224,3
|
Херсонська
|
78867
|
39
|
2688
|
1
|
75166
|
0
|
1013
|
98,9
|
Хмельницька
|
147019
|
20
|
3334
|
2
|
139975
|
50
|
3710
|
296,6
|
Черкаська
|
129270
|
56
|
2626
|
4
|
121122
|
125
|
5522
|
465,3
|
Чернівецька
|
119586
|
59
|
3014
|
4
|
115338
|
60
|
1234
|
137,1
|
Чернігівська
|
95097
|
21
|
2438
|
0
|
89846
|
0
|
2813
|
285,2
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.