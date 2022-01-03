СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки выявили 1,8 тысяч новых случаев COVID-19, выздоровели 2,5 тысячи человек

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03.01.2022 10:17

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина.

С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.

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10:17 За сутки 2 января в Украине зафиксировано 1 804 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 97, медработников – 24), сообщили в Минздраве.

Также за прошедшие сутки: госпитализированы – 1 168 человек; летальных исходов – 114; выздоровели – 2 537 человек.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 676 342 человека; выздоровели – 3 479 725 человек; летальных исходов – 96 301; проведено ПЦР-тестов – 16 824 014.

С начала вакцинальной кампании привито 14 713 311 человек, из них получили первую дозу – 14 713 309 человек, получили две дозы – 13 734 741 человек, получили дополнительную дозу – 4 063 человека, бустерную дозу – 5 452 человека. В общей сложности проведено 28 457 565 прививок.

1 и 2 января пункты и центры вакцинации населения против COVID-19 в Украине закрыты. В другие дни – будут работать по обычному расписанию. Узнать график работы и записаться на прививку можно здесь vaccination.covid19.gov.ua/list или через контакт-центр Минздрава 0 800 60 20 19.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины:

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3676342

1804

96301

114

3479725

2537

100316

263,4

м. Київ

333721

532

8217

7

314705

427

10799

364,2

Вінницька

112636

55

3129

7

104394

141

5113

332,2

Волинська

103902

30

2186

3

100137

34

1579

153,3

Дніпропетровська

242419

92

8850

4

229994

156

3575

113,0

Донецька

168151

66

5114

5

159928

110

3109

165,5

Житомирська

140762

18

3256

2

134879

15

2627

218,3

Закарпатська

88181

51

2392

9

79559

188

6230

497,3

Запорізька

182427

30

5290

15

175435

113

1702

101,3

Івано-Франківська

127769

60

3106

1

120284

79

4379

320,7

Київська

185880

111

4672

1

175426

44

5782

324,5

Кіровоградська

33207

47

1533

8

29417

72

2257

243,1

Луганська

59825

4

2211

3

56414

0

1200

178,5

Львівська

220678

112

6014

13

208200

251

6464

257,9

Миколаївська

115565

26

3288

1

109508

98

2769

248,2

Одеська

240569

64

5580

0

224632

18

10357

436,3

Полтавська

140588

104

3748

7

131645

66

5195

376,1

Рівненська

127655

19

2274

2

123809

22

1572

136,5

Сумська

131255

37

2835

1

125847

53

2573

242,0

Тернопільська

107804

79

2125

5

102880

104

2799

270,2

Харківська

243509

72

6381

9

231185

311

5943

224,3

Херсонська

78867

39

2688

1

75166

0

1013

98,9

Хмельницька

147019

20

3334

2

139975

50

3710

296,6

Черкаська

129270

56

2626

4

121122

125

5522

465,3

Чернівецька

119586

59

3014

4

115338

60

1234

137,1

Чернігівська

95097

21

2438

0

89846

0

2813

285,2

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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