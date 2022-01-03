В Николаевской области за сутки выявлено 26 новых COVID-случаев, 98 больных выздоровели и один умер

На 3 января в Николаевской области выявлено 26 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевская ОГА.
По состоянию на 03.01.2022 из всех 115 565 (+26) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Николаев – 68658 (+18);
Первомайск – 6666;
Южноукраинск – 3710;
Вознесенск – 2627;
Очаков – 1847 год.
На других территориях, в т.ч. отдельных территориальных общин, за минувшие сутки зарегистрировано 8 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 98, всего – 109508. Умерло всего от последствий COVID-19 – 3288, в сутки – 1.
Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 03.01.2022 на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 431 человек, больной на COVID-19 или с подозрением, из них:
в заведениях первой волны:
- в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 35 больных;
- городская больница №3 Николаева – 54 больных и 21 человек с подозрением;
- городская больница №5 Николаева – 38 больных и 3 человека с подозрением;
- Николаевская областная детская клиническая больница – 11 больных и 11 человек с подозрением;
- Первомайская центральная районная больница – 30 больных и 1 человек с подозрением;
- Вознесенская городская многопрофильная больница – 45 больных;
в заведениях второй волны:
- Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 16 больных;
- Новоодесская многопрофильная больница – 25 больных;
- Очаковская многопрофильная больница – 11 больных;
- Баштанская многопрофильная больница – 7 больных и 1 человек с подозрением;
- Доманевская многопрофильная больница – 5 больных и 5 человек с подозрением;
- многопрофильная больница Веснянской, Нечаянской, Радсадовской СР – 7 больных;
- Новобугская центральная районная больница – 23 больных и 1 человек с подозрением;
- Южноукраинская городская многопрофильная больница – 22 больных;
- Снегиревская городская больница – 6 больных;
- городская детская больница №2 Николаева – 2 больных и 11 человек с подозрением;
- городская больница №1 Николаева – 37 больных;
- роддом №1 Николаева – 3 больных.
Напомним, что на 2 января в Николаевской области было выявлено 48 новых случаев COVID-19 , шестеро больных умерли.