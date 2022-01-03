В Николаевской области за сутки выявлено 26 новых COVID-случаев, 98 больных выздоровели и один умер

На 3 января в Николаевской области выявлено 26 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщает Николаевская ОГА.

По состоянию на 03.01.2022 из всех 115 565 (+26) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев – 68658 (+18);

Первомайск – 6666;

Южноукраинск – 3710;

Вознесенск – 2627;

Очаков – 1847 год.

На других территориях, в т.ч. отдельных территориальных общин, за минувшие сутки зарегистрировано 8 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 98, всего – 109508. Умерло всего от последствий COVID-19 – 3288, в сутки – 1.

Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 03.01.2022 на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 431 человек, больной на COVID-19 или с подозрением, из них:

в заведениях первой волны:

- в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 35 больных;

- городская больница №3 Николаева – 54 больных и 21 человек с подозрением;

- городская больница №5 Николаева – 38 больных и 3 человека с подозрением;

- Николаевская областная детская клиническая больница – 11 больных и 11 человек с подозрением;

- Первомайская центральная районная больница – 30 больных и 1 человек с подозрением;

- Вознесенская городская многопрофильная больница – 45 больных;

в заведениях второй волны:

- Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 16 больных;

- Новоодесская многопрофильная больница – 25 больных;

- Очаковская многопрофильная больница – 11 больных;

- Баштанская многопрофильная больница – 7 больных и 1 человек с подозрением;

- Доманевская многопрофильная больница – 5 больных и 5 человек с подозрением;

- многопрофильная больница Веснянской, Нечаянской, Радсадовской СР – 7 больных;

- Новобугская центральная районная больница – 23 больных и 1 человек с подозрением;

- Южноукраинская городская многопрофильная больница – 22 больных;

- Снегиревская городская больница – 6 больных;

- городская детская больница №2 Николаева – 2 больных и 11 человек с подозрением;

- городская больница №1 Николаева – 37 больных;

- роддом №1 Николаева – 3 больных.

Напомним, что на 2 января в Николаевской области было выявлено 48 новых случаев COVID-19 , шестеро больных умерли.