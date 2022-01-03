В Николаевской области за сутки произошло семь пожаров в жилом секторе – один человек погиб, еще одного спасли

За сутки с 2 на 3 января на территории Николаевской области зарегистрировано семь возгораний на территории частных домовладений.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Благодаря слаженным и профессиональным действиям пожарных в пгт Казанка спасена женщина 1970 года рождения.

Также сотрудники ГСЧС уберегли от уничтожения огнем пять жилых домов.

Следует также выделить возгорание в жилом доме по улице Свирепкина в селе Дорошовка Вознесенского района. Хотя подразделения ГСЧС не вызывались, на месте погиб мужчина 1976 года рождения. Причину и обстоятельства происшествия устанавливают специалисты.

Всего к тушению привлечены шесть единиц техники и 24 человека ГСЧС. Из-за плотного задымления в большинстве случаев спасателям приходилось работать в аппаратах для защиты органов зрения и дыхания звеньями газодымозащиты.

Также на местах работали медики и сотрудники полиции. Дополнительно привлекались аварийные бригады АО «Николаевоблэнерго» и «Николаевгаз».

Напомним, что в Вознесенском районе во время пожара в доме погибла женщина.