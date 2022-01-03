Украинец в бардачке автомобиля пытался вывезти в Польшу полсотни патронов

В пункте пропуска «Краковец» пограничники Львовского отряда остановили гражданина Украины, который на автомобиле Honda пытался вывезти патроны.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Во время процедуры погранично-таможенного контроля пограничный пес среагировал на бардачок машины. Смотровая группа достала из него 57 различных патронов для гладкоствольного, нарезного и травматического оружия.

Пограничники сообщили о находке сотрудникам Национальной полиции Украины.

Напомним, как на Закарпатье пограничники обнаружили у украинца партию дульных насадок для оружия, которые он спрятал в коробке.