В Николаеве Subaru после столкновения с Daewoo вылетел на тротуар

В Николаеве в понедельник, 3 января, на пересечении улиц Пограничная и 3-я Слободская столкнулись автомобили Subaru Forester и Daewoo Lanos.

Об этом сообщают «Новости-N».

Водитель Daewoo двигался по улице 3-й Слободской от улицы Кузнецкая в направлении улицы Чкалова и на перекрестке не пропустил Subaru, который двигался по Пограничной в сторону улицы Садовой. В результате автомобили столкнулись на перекрестке — от удара Subaru Forester вылетел на тротуар, сбив при этом дорожный знак.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили значительные механические повреждения.

Напомним, как в Николаеве ночью BMW после столкновения с Hyundai влетел в дерево. Два человека погибли, а еще одного госпитализировали.