Возле Киева горела гостиница – сотрудники ГСЧС спасли двух человек

В Вышгороде в воскресенье утром, 3 января, возник пожар в гостиничном комплексе.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Киевской области.

По предварительной информации, пожар возник вследствие неисправности электросети в одном из номеров.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства пожара, опрашивают свидетелей.

В ГУ ГСЧС сообщили, что по прибытию спасатели застали пожар мансардного этажа четырехэтажного жилого дома на площади 800 квадратных метров.

Пожарные спасли двух человек, другие жители покинули здание самостоятельно.

В 10:10 пожар локализовали и в 11:40 полностью ликвидирован на площади 600 квадратных метров.

Для тушения задействовали 11 единиц техники и 40 человек личного состава.

Напомним, как в Винницкой области во время пожара отеля люди прыгали из окон – одна девушка погибла, двое человек пострадали.