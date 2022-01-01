«Не доставайся же ты никому»: В Одессе торговцы облили соляркой и бросили на улицах более 2,5 тысяч елок, которые не успели раскупить

В Одессе продавцы облили соляркой тысячи хвойных деревьев, которые не смогли продать до Нового года.

Об этом сообщили в Суворовской райадминистрации Одесского городского совета.

Отмечается, что коммунальщики убрали более 2,5 тысяч брошенных елок и сосен с улиц Бочарова, Высоцкого, Заболотного, Марсельской и Семена Палия.

«Все деревья вывезены на свалку, поскольку использовать их на корм животным нельзя. Перед тем как бросить елки, продавцы полили их соляркой. Трудно объяснить такие действия, но, очевидно, руководствовались целью – чтобы деревья не достались никому», - рассказали в райадминистрации.

Для уборки деревьев были задействованы мусоровозы, тракторы, грузовые машины.

Напомним, что в Николаеве торговцы бросили непроданные сосны на улице, оставив после себя мусор.