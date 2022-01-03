В Донецкой области застрелился военнослужащий

В Донецкой области нашли застреленным военнослужащего по контракту. Назначено расследование инцидента.

Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере объединенных сил.

Тело военнослужащего по контракту, 2001 года, уроженца пгт Нововасиловка Запорожской области, выявили 3 января.

Предварительно установлено, что солдат, механик-водитель медицинского пункта первого механизированного батальона одной из воинских частей, покончил жизнь самоубийством путем выстрела в голову из вверенного ему штатного оружия по месту несения военной службы.

По факту гибели военнослужащего Мариупольской спецпрокуратурой в военной и оборонной сфере объединенных сил осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса.

Рассматриваются также другие версии, в том числе умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия и принимаются исчерпывающие меры для всестороннего, полного и беспристрастного исследования всех обстоятельств трагического события.

Расследование гибели военнослужащего осуществляется следователями Волновахского районного отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Напомним, как в Донецкой области 28 декабря нашли застреленным военнослужащего контрактной службы.