Оккупированная часть Луганской области осталась без воды до 5 января из-за прорыва водопровода

Украина приостановила подачу воды на часть временно оккупированной территории Луганской области. Причиной тому является прорыв водопровода.
Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.
«В связи с аварией на Попаснянском водоканале временно прекращена подача воды на неподконтрольную территорию», - говорится в сообщении.
Как пояснили в ведомстве, это произошло из-за порыва на магистральном водоводе Ду 1200 мм ЗФС3 - ЗФС-4 в районе населенного пункта Золотое.
Указано, что СЦКК сообщил о договоренности по соблюдению режима тишины во время проведения ремонтных работ. Работы по восстановлению водоснабжения уже начаты.
По оценкам специалистов, дата завершения работ - 5 января.
В «Лугансквода» уточнили, что с 21:00 2 января прекращена подача воды от Западной фильтровальной станции на территорию ЛНР.
«В связи с этим ограничено водоснабжение на следующие территории: Алчевск на 30%; Славяносербск, Перевальский район на 50%; Стаханов, Кировск, Брянка на 60%; Первомайск на 100%. Восстановить водоснабжение в плановых объемах возможно после возобновления подачи воды с насосной станции ЗФС-3 (Украина)», - добавили на предприятии.