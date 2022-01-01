Оккупированная часть Луганской области осталась без воды до 5 января из-за прорыва водопровода

Украина приостановила подачу воды на часть временно оккупированной территории Луганской области. Причиной тому является прорыв водопровода.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

«В связи с аварией на Попаснянском водоканале временно прекращена подача воды на неподконтрольную территорию», - говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, это произошло из-за порыва на магистральном водоводе Ду 1200 мм ЗФС3 - ЗФС-4 в районе населенного пункта Золотое.

Указано, что СЦКК сообщил о договоренности по соблюдению режима тишины во время проведения ремонтных работ. Работы по восстановлению водоснабжения уже начаты.

По оценкам специалистов, дата завершения работ - 5 января.

В «Лугансквода» уточнили, что с 21:00 2 января прекращена подача воды от Западной фильтровальной станции на территорию ЛНР.