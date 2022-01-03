На «Николаевоблэнерго» заявили, что до сих пор не могут починить все обрывы сетей, которые произошли из-за непогоды

В «Николаевоблэнерго» заявили, что уже седьмые сутки энергетики ликвидируют последствия, которые вызвали сильный гололед и порывистый ветер 28-29 декабря.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«Ледовый покров, который местами достигал 27 мм, нанес сетям большой ущерб. Каждый день появляются новые повреждения, а как следствие аварийные отключения электроэнергии. Хотим заверить, что все заявки об отключении электроснабжения, которые поступают в АО «Николаевоблэнерго», оперативно обрабатываются. В настоящее время работает 4 аварийных бригады, которые ликвидируют 10 обрывов воздушных линий и повреждения на трансформаторной подстанции в поселке Коларово», – говорится в сообщении.

Также в «Николаевоблэнерго» заявили, что в поселке Зайчевское ситуация урегулирована.

В общей сложности по области дежурит 21 оперативно-выездная бригада.

Как известно, 2 января жители села Зайчевское Николаевской области из-за перебоев с электричеством перекрыли дорогу. Они были без электричества пять дней. При этом в поселке нет газа, вода подается при помощи электронасосов.

Напомним, что в Николаеве во вторник, 28 декабря, из-за дождя при низкой температуре образовалась гололедица, что значительно усложняло движение автомобилей и пешеходов. Также из-за обледенения и ветра было повреждено большое количество электросетей, по городу падали деревья и ветки, которые повреждали имущество. 29 декабря в городе продолжалась ликвидация последствий непогоды.