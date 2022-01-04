СПЕЦТЕМА: За сутки в Украине выявили 1,7 тысячи новых случаев COVID-19

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04.01.2022 08:30

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина. К концу декабря начался спад заболеваемости и 30 декабря уже все регионы были в «желтой» зоне. При этом появилась угроза от штамма «Омикрон», который менее опасен, чем «Дельта», но легче передается.

С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.

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08:30 За сутки 3 января в Украине зафиксировано 1 746 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 87, медработников – 21), сообщили в Минздраве.

36 289 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 8 511 человек, вторую дозу – 27 421 человек, дополнительную дозу получили 96 человек, бустерную дозу – 261 человек.

Также за минувшие сутки: госпитализированы – 970 человек; летальных исходов – 135; выздоровели – 3 629 человек.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 678 088 человек; выздоровело – 3 483 354 человека; летальных исходов – 96 436; проведено ПЦР-тестов – 16 835 647.

С начала вакцинальной кампании привито 14 721 822 человека, из них получили первую дозу – 14 721 820 человек, получили две дозы – 13 762 162 человека, получили дополнительную дозу – 4 159 человек, бустерную дозу – 5 713 человек. В общей сложности проведено 28 493 854 прививки.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины:

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3678088

1746

96436

135

3483354

3629

98298

258,1

м. Київ

334085

364

8233

16

314990

285

10862

366,3

Вінницька

112700

64

3144

15

104600

206

4956

322,0

Волинська

103928

26

2190

4

100238

101

1500

145,6

Дніпропетровська

242527

108

8862

12

230167

173

3498

110,6

Донецька

168275

124

5116

2

160091

163

3068

163,4

Житомирська

140779

17

3258

2

134915

36

2606

216,5

Закарпатська

88232

51

2398

6

79842

283

5992

478,3

Запорізька

182444

17

5296

6

175618

183

1530

91,1

Івано-Франківська

127803

34

3107

1

120364

80

4332

317,3

Київська

185988

108

4672

0

175691

265

5625

315,7

Кіровоградська

33250

43

1539

6

29568

151

2143

230,9

Луганська

59853

28

2211

0

56422

8

1220

181,5

Львівська

220763

85

6022

8

208455

255

6286

250,8

Миколаївська

115585

20

3291

3

109606

98

2688

240,9

Одеська

240652

83

5583

3

224746

114

10323

434,9

Полтавська

140717

129

3755

7

131777

132

5185

375,4

Рівненська

127688

33

2277

3

123876

67

1535

133,3

Сумська

131292

37

2837

2

125897

50

2558

240,6

Тернопільська

107850

46

2132

7

102952

72

2766

267,0

Харківська

243650

141

6391

10

231352

167

5907

222,9

Херсонська

78883

16

2692

4

75253

87

938

91,6

Хмельницька

147027

8

3337

3

139999

24

3691

295,1

Черкаська

129355

85

2636

10

121685

563

5034

424,1

Чернівецька

119647

61

3017

3

115404

66

1226

136,3

Чернігівська

95115

18

2440

2

89846

0

2829

286,9

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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