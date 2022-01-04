СПЕЦТЕМА: За сутки в Украине выявили 1,7 тысячи новых случаев COVID-19

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина. К концу декабря начался спад заболеваемости и 30 декабря уже все регионы были в «желтой» зоне. При этом появилась угроза от штамма «Омикрон», который менее опасен, чем «Дельта», но легче передается.

С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.

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08:30 За сутки 3 января в Украине зафиксировано 1 746 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 87, медработников – 21), сообщили в Минздраве.

36 289 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 8 511 человек, вторую дозу – 27 421 человек, дополнительную дозу получили 96 человек, бустерную дозу – 261 человек.

Также за минувшие сутки: госпитализированы – 970 человек; летальных исходов – 135; выздоровели – 3 629 человек.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 678 088 человек; выздоровело – 3 483 354 человека; летальных исходов – 96 436; проведено ПЦР-тестов – 16 835 647.

С начала вакцинальной кампании привито 14 721 822 человека, из них получили первую дозу – 14 721 820 человек, получили две дозы – 13 762 162 человека, получили дополнительную дозу – 4 159 человек, бустерную дозу – 5 713 человек. В общей сложности проведено 28 493 854 прививки.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины:

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали Активні хворі всього за добу всього за добу всього за добу Всього на 100 тис. нас. Україна 3678088 1746 96436 135 3483354 3629 98298 258,1 м. Київ 334085 364 8233 16 314990 285 10862 366,3 Вінницька 112700 64 3144 15 104600 206 4956 322,0 Волинська 103928 26 2190 4 100238 101 1500 145,6 Дніпропетровська 242527 108 8862 12 230167 173 3498 110,6 Донецька 168275 124 5116 2 160091 163 3068 163,4 Житомирська 140779 17 3258 2 134915 36 2606 216,5 Закарпатська 88232 51 2398 6 79842 283 5992 478,3 Запорізька 182444 17 5296 6 175618 183 1530 91,1 Івано-Франківська 127803 34 3107 1 120364 80 4332 317,3 Київська 185988 108 4672 0 175691 265 5625 315,7 Кіровоградська 33250 43 1539 6 29568 151 2143 230,9 Луганська 59853 28 2211 0 56422 8 1220 181,5 Львівська 220763 85 6022 8 208455 255 6286 250,8 Миколаївська 115585 20 3291 3 109606 98 2688 240,9 Одеська 240652 83 5583 3 224746 114 10323 434,9 Полтавська 140717 129 3755 7 131777 132 5185 375,4 Рівненська 127688 33 2277 3 123876 67 1535 133,3 Сумська 131292 37 2837 2 125897 50 2558 240,6 Тернопільська 107850 46 2132 7 102952 72 2766 267,0 Харківська 243650 141 6391 10 231352 167 5907 222,9 Херсонська 78883 16 2692 4 75253 87 938 91,6 Хмельницька 147027 8 3337 3 139999 24 3691 295,1 Черкаська 129355 85 2636 10 121685 563 5034 424,1 Чернівецька 119647 61 3017 3 115404 66 1226 136,3 Чернігівська 95115 18 2440 2 89846 0 2829 286,9

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.