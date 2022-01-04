СПЕЦТЕМА: За сутки в Украине выявили 1,7 тысячи новых случаев COVID-19

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно растет количество больных коронавирусом.
Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина. К концу декабря начался спад заболеваемости и 30 декабря уже все регионы были в «желтой» зоне. При этом появилась угроза от штамма «Омикрон», который менее опасен, чем «Дельта», но легче передается.
С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.
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08:30 За сутки 3 января в Украине зафиксировано 1 746 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 87, медработников – 21), сообщили в Минздраве.
36 289 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 8 511 человек, вторую дозу – 27 421 человек, дополнительную дозу получили 96 человек, бустерную дозу – 261 человек.
Также за минувшие сутки: госпитализированы – 970 человек; летальных исходов – 135; выздоровели – 3 629 человек.
За все время пандемии в Украине: заболело – 3 678 088 человек; выздоровело – 3 483 354 человека; летальных исходов – 96 436; проведено ПЦР-тестов – 16 835 647.
С начала вакцинальной кампании привито 14 721 822 человека, из них получили первую дозу – 14 721 820 человек, получили две дозы – 13 762 162 человека, получили дополнительную дозу – 4 159 человек, бустерную дозу – 5 713 человек. В общей сложности проведено 28 493 854 прививки.
Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины:
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3678088
|
1746
|
96436
|
135
|
3483354
|
3629
|
98298
|
258,1
|
м. Київ
|
334085
|
364
|
8233
|
16
|
314990
|
285
|
10862
|
366,3
|
Вінницька
|
112700
|
64
|
3144
|
15
|
104600
|
206
|
4956
|
322,0
|
Волинська
|
103928
|
26
|
2190
|
4
|
100238
|
101
|
1500
|
145,6
|
Дніпропетровська
|
242527
|
108
|
8862
|
12
|
230167
|
173
|
3498
|
110,6
|
Донецька
|
168275
|
124
|
5116
|
2
|
160091
|
163
|
3068
|
163,4
|
Житомирська
|
140779
|
17
|
3258
|
2
|
134915
|
36
|
2606
|
216,5
|
Закарпатська
|
88232
|
51
|
2398
|
6
|
79842
|
283
|
5992
|
478,3
|
Запорізька
|
182444
|
17
|
5296
|
6
|
175618
|
183
|
1530
|
91,1
|
Івано-Франківська
|
127803
|
34
|
3107
|
1
|
120364
|
80
|
4332
|
317,3
|
Київська
|
185988
|
108
|
4672
|
0
|
175691
|
265
|
5625
|
315,7
|
Кіровоградська
|
33250
|
43
|
1539
|
6
|
29568
|
151
|
2143
|
230,9
|
Луганська
|
59853
|
28
|
2211
|
0
|
56422
|
8
|
1220
|
181,5
|
Львівська
|
220763
|
85
|
6022
|
8
|
208455
|
255
|
6286
|
250,8
|
Миколаївська
|
115585
|
20
|
3291
|
3
|
109606
|
98
|
2688
|
240,9
|
Одеська
|
240652
|
83
|
5583
|
3
|
224746
|
114
|
10323
|
434,9
|
Полтавська
|
140717
|
129
|
3755
|
7
|
131777
|
132
|
5185
|
375,4
|
Рівненська
|
127688
|
33
|
2277
|
3
|
123876
|
67
|
1535
|
133,3
|
Сумська
|
131292
|
37
|
2837
|
2
|
125897
|
50
|
2558
|
240,6
|
Тернопільська
|
107850
|
46
|
2132
|
7
|
102952
|
72
|
2766
|
267,0
|
Харківська
|
243650
|
141
|
6391
|
10
|
231352
|
167
|
5907
|
222,9
|
Херсонська
|
78883
|
16
|
2692
|
4
|
75253
|
87
|
938
|
91,6
|
Хмельницька
|
147027
|
8
|
3337
|
3
|
139999
|
24
|
3691
|
295,1
|
Черкаська
|
129355
|
85
|
2636
|
10
|
121685
|
563
|
5034
|
424,1
|
Чернівецька
|
119647
|
61
|
3017
|
3
|
115404
|
66
|
1226
|
136,3
|
Чернігівська
|
95115
|
18
|
2440
|
2
|
89846
|
0
|
2829
|
286,9
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.