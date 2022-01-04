За сутки на Николаевщине выявили 20 новых случаев COVID-19, выздоровели 98 человек, а трое умерли

На 4 января в Николаевской области выявлено 20 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.

По состоянию на 04.01.2022 из всех 115 585 (+20) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

– Николаев – 68 670 (+12); – Первомайск – 6672 (+6); – Южноукраинск – 3710; – Вознесенск – 2627; – Очаков – 1847; – на других территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за минувшие сутки зарегистрировано 2 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 98, всего – 109 606.

Умерло от последствий COVID-19 – 3291, в сутки – 3.

Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 04.01.2022 на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 449 человек, больных на COVID-19 или с подозрением, из них:

в заведениях первой волны: - в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 35 больных; - городская больница №3 Николаева – 53 больных и 24 человека с подозрением; - городская больница №5 Николаева – 40 больных и 4 человека с подозрением; – Николаевская областная детская клиническая больница – 12 больных и 14 человек с подозрением; - Первомайская центральная районная больница – 33 больных и 1 человек с подозрением; - Вознесенская городская многопрофильная больница – 44 больных; в заведениях второй волны: - Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 16 больных; - Новоодесская многопрофильная больница – 29 больных; - Очаковская многопрофильная больница – 12 больных и 2 человека с подозрением; - Баштанская многопрофильная больница – 5 больных и 1 человек с подозрением; - Доманевская многопрофильная больница – 5 больных и 5 человек с подозрением; - многопрофильная больница Веснянского, Нечаянского, Радсадовского сельских советов – 7 больных; - Новобугская центральная районная больница – 23 больных и 1 человек с подозрением; - Южноукраинская городская многопрофильная больница – 22 больных и 2 человека с подозрением; - Снигиревская городская больница – 7 больных; - городская детская больница №2 Николаева – 2 больных и 11 человек с подозрением; - городская больница №1 Николаева – 36 больных; - роддом №1 Николаева – 3 больных.

По состоянию на 04.01.2022 по Николаевской области определены следующие признаки эпидемической опасности:

– уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 (количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней) – 133,77 (при допустимом менее 75,0); – загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 25,94% (при допустимом не более 65%); – количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 469,12 (при допустимом не менее 300 на 100 тысяч населения); – количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 24,94 (при допустимом не более 60 на 100 тысяч населения); – коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) – 11,53% (при допустимом не более 20%); – уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом – -30,03% (при допустимом не более 50%).

Загруженность кроватей на 04.01.2022 в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 26,47%.