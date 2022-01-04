На Николаевщине сотрудники ГСЧС во время пожара в доме спасли пожилую женщину

В Николаевской области сотрудники ГУ ГСЧС спали женщину, которая находилась в горящем доме.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

3 января в 16:49 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на улице Гражданской в селе Ковалевка Ольшанской территориальной громады Николаевского района. На место выехали пожарные 19-й государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС.

По прибытию установлено, что пожар произошел в одной из комнат жилого дома.

Во время разведки в одной из комнат спасатели обнаружили женщину 1939 года рождения, которую вывели на свежий воздух. В помощи медиков она не нуждалась.

Пожар на минимальной площади ликвидирован в 17:37. Возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

От ГСЧС работали три человека и одна единица техники. Дополнительно привлекались сотрудники полиции.

Напомним, как за сутки с 2 на 3 января на территории Николаевской области во время пожаров в жилом секторе один человек погиб, еще одного спасли.