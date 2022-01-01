В Киеве на Трухановом острове сгорел развлекательный комплекс «ЮБК»

В понедельник ночью, 3 января, на Трухановом острове в Днепровском районе города Киева произошел масштабный пожар - сгорело деревянное строение площадью 500 м.кв.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Сообщение о пожаре поступило в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве в 23:20.

«На место происшествия были направлены пожарные 25-й и 13-й Государственных пожарно-спасательных частей. По прибытию на место первых боевых расчетов было установлено, что огнем охвачено 1-этажное деревянное бездействующее здание. Спасатели немедленно приступили к тушению пожара и поиску основных источников водоснабжения», - говорится в сообщении.

В 00:22 пожар был локализован на площади 500 кв. м и в 00:57 – ликвидирован.

На месте происшествия были привлечены 3 единицы основной пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет.

«Причину и обстоятельства возникновения пожара будут устанавливать правоохранители», – сообщили в ГСЧС.

По информации СМИ, сгорел развлекательный комплекс «ЮБК».

Напомним, ранее в Киеве горел ресторан «Ватра».