В Баштанском районе возле железнодорожного переезда перевернулся грузовик с маслом – движение ж/д транспорта временно остановили

На трассе Н-11 «Николаев-Днепр» в пределах села Новодмитровка Баштанского района перевернулась фура с маслом.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Николаевской области.

Сообщается, что 4 января, во вторник вечером в полицию поступило сообщение о том, что на автодороге Н-11 «Николаев – Днепр» вблизи железнодорожного переезда «Добровольский», в пределах села Новодмитровка Новобугской территориальной громады в Баштанском районе, водитель автомобиля DAF с автоцистерной, загруженной подсолнечным маслом, выехал за пределы трассы и опрокинулся на бок. Из поврежденного грузовика начало выливаться масло.

Сам водитель, по предварительной информации, существенно не пострадал.

В настоящее время движение железнодорожного транспорта на переезде по обоим направлениям временно приостановлено. Принимаются меры по его восстановлению.

На месте работают полицейские и техника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее на Николаевщине столкнулись цистерна и зерновоз – трассу засыпало пшеницей.