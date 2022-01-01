СПЕЦТЕМА: За сутки в Украине выявили 4 571 новый случай инфицирования COVID-19, выздоровевших в два раза больше

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина. К концу декабря начался спад заболеваемости и 30 декабря уже все регионы были в «желтой» зоне. При этом появилась угроза от штамма «Омикрон», который менее опасен, чем «Дельта», но легче передается.

С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.

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08:30 За прошедшие сутки, 4 января, в Украине зафиксировали 4 571 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 210, медработников – 112), сообщает Минздрав.

Госпитализированы 1 366 человек, 273 человека умерли, 8 439 - выздоровели.

Также за минувшие сутки 102 478 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 26 502 человека, вторую дозу - 73 536 человек, дополнительную дозу получили 597 человек, бустерную дозу - 1843 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 14 748 324 человека, из них получили первую дозу – 14 748 322 человека, получили две дозы – 13 835 698 человек, получили дополнительную дозу – 4 756 человек, бустерную дозу – 7 556 человек. В общей сложности проведено 28 596 332 прививки.

Все области Украины продолжают находится в «желтой» зоне.