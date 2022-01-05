Протесты в Казахстане: Правительство ушло в отставку, но с утра люди снова собираются на митинги

В Казахстане уже несколько дней по всей стране проходят массовые митинги из-за повышения цены на сжиженный газ. Акции начались 2 января в городе Жанаозен в Мангистауской области. Однако уже 4 января на протест вышли во всех городах страны. Несмотря на попытки силовиков усмирить протестующих, им не удалось подавить митинги.

Подробнее о происходящем 4 января читайте ПО ССЫЛКЕ.

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08:40 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства, временно исполнять обязанности главы правительства будет Алихан Смаилов.

Указ Токаева от 5 января опубликован на сайте президента Казахстана

«В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляю: Принять отставку правительства Республики Казахстан. Временно возложить на исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Смаилова Алихана Асхановича. Членам правительства Республики Казахстан продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства».

Как отмечается, этот указ вступает в силу дня подписания.

Кроме того, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель, сообщает сайт президента Казахстана.

Также поручается ввести государственное ценовое регулирование социально значимых продовольственных товаров. Решения будут приниматься акимами регионов, исходя из социально-экономической ситуации в конкретном регионе.

Тем не менее, несмотря на принятые решения, с утра 5 января в Казахстане неспокойно. Люди снова выходят на улицы. При этом после ночных столкновений в Нурсултане (Алматы) с силовиками протестующим удалось захватить несколько единиц техники полиции и аммуницию.

Также часть техники попросту разгромлена.

Нурсултан

Актобе

Тараз

Семипалатинск

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