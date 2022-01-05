На Николаевщине спасатели отбуксировали автобус, застрявший в грязи

Во вторник, 4 января, в 11:30 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что по улице Партизанской искры села Проновка Первомайской территориальной громады в грязи застрял и не в состоянии самостоятельно двигаться автобус ПАЗ.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в Николаевской области.

В момент инцидента пассажиров в салоне атвобуса не было.

На место выехал дежурный караул 23-й Государственной пожарно-спасательной части 5-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Спасатели с помощью буксировочного троса на автомобиле повышенной проходимости вытащили автобус и водитель смог продолжить движение.

Напомним, как в Николаевской области спасателям пришлось вытаскивать из грязи и сопровождать «скорую», которая спешила к роженице.